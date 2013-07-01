У Путина говорят, что его приезд в Киев согласовывается

Ранее Путин обещал приехать, если получит приглашение

Участие Президента России Владимира Путина в праздновании 1025-летия Крещения Руси 27-28 июля в Киеве согласовывается.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Пока говорить рано. График Президента согласовывается. Более точная информация будет через два дня», – сказал сотрудник пресс-службы Президента РФ, отвечая на вопрос УНИАН относительно участия Путина в праздновании 1025-летия Крещения.

Как известно, сегодня газета «Вести» со ссылкой на источник в оргкомитете по подготовке праздника сообщила, что Путин приедет в Киев на празднование 1025-летия Крещения Руси 27-28 июля.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Путин в Кремле встретился с участниками Архиерейского собора РПЦ. По словам одного из участников встречи, Путин пообещал приехать в Украину на празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси, если получит такое приглашение. «Представитель Украинской православной церкви во время своего выступления предложил Путину принять участие в празднованиях 1025-летия Крещения Киевской Руси в Украине. Путин ответил, что если получит такое предложение, то обязательно приедет», – сказал он.