Милиция переквалифицировала дело о нападении на журналистов в Ирпене

Теперь охранники обвиняются в препятствовании журналистской деятельности / Фото: irrp.org.ua

После проверки информации об инциденте со съемочной группой телеканала СТБ прокуратура г. Ирпеня дала указание следственному отделу Ирпенского горотдела милиции, который проводит досудебное расследование, переквалифицировать уголовное производство со ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство, на ч. 1 ст. 171 УК Украины, то есть преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, тщательно изучив все собранные материалы дела, прокуратура установила, что есть достаточно квалифицирующих признаков именно по статье «преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В ведомстве напомнили, что 27 июня 2013 года на одной из строительных площадок в Ирпене произошел инцидент между съемочной группой СТБ и людьми, которые работали на строительстве, в результате чего была повреждена видеокамера и штатив телевизионщиков. Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия, выяснила, что строители пытались запретить видеосъемку на стройплощадке. Уже установлены личности всех участников конфликта, опрошены свидетели и взяты объяснения. Продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи 171 УКУ предусматривает такие наказания: штраф в размере до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничения свободы сроком до трех лет.