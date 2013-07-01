В Киеве автомобиль с прицепом смыло в реку

Спасатели достали Nissan Tirano из реки Лыбидь / Фото: kyiv.mns.gov.ua

В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о том, что в реку Лыбидь смыло автомобиль Nissan Tirano с прицепом для лодки.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве, специальный аварийно-спасательный отряд вместе с водолазами-спасателями сразу отправились на помощь.

Оказалось, что авто было припарковано на пешеходной дамбе, которую в результате дождей затопило. Владельцы автомобиля в то время на месте не присутствовали, так как, по словам очевидцев, пошли на моторной лодке рыбачить дальше по реке.

Когда прибыли спасатели, автомобиль находился в 50 метрах от берега и был наполовину в воде. С помощью стационарной лебедки авто подтянули к берегу.

Кроме того, один из очевидцев рассказал спасателям, что он видел еще одну машину, которая также находилась в воде, и якобы в ней было тело человека. Водолазы проверили акваторию реки, однако ни автомобиля, ни тела человека выявлено не было.

По сообщению об исчезнувшем автомобиле Mitsubishi Pajero открыто уголовное производство.