Оппозиция призывает депутатов саботировать заседание Киевсовета

По словам Мелиховой, «Батькивщина» контролирует подготовку к заседанию

Фракция «БЮТ-Батькивщина» контролирует ход подготовки к пленарному заседанию Киевсовета 11 июля и призывает всех депутатов саботировать его.

Как сообщает Головне.com, об этом заявила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» Татьяна Мелихова, комментируя то, что сегодня секретарь Киевсовета Галина Герега издала распоряжение о проведении пленарного заседания Киевсовета 11 июля.

«Если большинство не прислушается к нашим призывам и дойдет до того, что сессия Киевсовета таки состоится, то фракция «БЮТ-Батькивщина» будет присутствовать в сессионном зале на заседании. Окончательный план действий будет проработан на собрании фракции», – заявила Мелихова.