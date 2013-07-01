На столичном Подоле изменят схему движения транспорта

Схему движения транспорта на Подоле изменят из-за организации пешеходной зоны

В связи с новой концепцией, предусматривающей организацию пешеходной зоны на Почтовой площади и улице Сагайдачного в Киеве, будет реорганизована схема движения транспорта на Подоле.

Об этом во время онлайн-конференции рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Кучук, сообщает пресс-служба КГГА.

Он также отметил, что это позволит решить вопрос отсутствия левого поворота (если ехать от моста Патона до центра через Владимирскую горку).

Кроме того, по словам заместителя председателя КГГА, пришлось отказаться от первоначальной идеи создать паркинг на Почтовой площади, который изначально предполагался проектом реконструкции, из-за сложностей с обустройством въездов и выездов.

«Делать паркинг на малое количество мест – нецелесообразно и это не решит проблему города. Если же создавать большое количество парковочных мест, то необходимо обустраивать дополнительные въезды и выезды, а их на Почтовой площади сделать сложно. Кроме того, конфигурация и высота помещений также делают невозможным строительство большого паркинга», – отметил Кучук и добавил, что в связи с этим было принято решение разрешить провести инвестиционный конкурс на строительство торговых помещений.