В Киеве эвакуировали вокзал - ищут бомбу

В Киеве эвакуировали людей с вокзала / Фото: Сознательно

Помещение вокзала окружили лентой и никого не пропускают охрана и милиция. Пока сотрудники милиции ищут взрывчатку, пассажиры ждут открытия вокзала вокруг центрального входа. По громкоговорителю людей просят покинуть территорию вокзала, сообщает Свідомо.

В начале июня искали взрывчатку на Дарницком железнодорожном вокзале и станции метро "Крещатик". Однако минировании оказалось очередным неудачной шуткой.