В Киеве эвакуировали вокзал - ищут бомбу
09:59, 02 июля 2013Киев
0
В Киеве эвакуировали людей с вокзала из-за сообщения о взрыве.
В Киеве эвакуировали людей с вокзала / Фото: Сознательно
Помещение вокзала окружили лентой и никого не пропускают охрана и милиция. Пока сотрудники милиции ищут взрывчатку, пассажиры ждут открытия вокзала вокруг центрального входа. По громкоговорителю людей просят покинуть территорию вокзала, сообщает Свідомо.
В начале июня искали взрывчатку на Дарницком железнодорожном вокзале и станции метро "Крещатик". Однако минировании оказалось очередным неудачной шуткой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter