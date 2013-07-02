В Киеве более трех часов горели склады
10:19, 02 июля 2013Киев
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Жертв и пострадавших нет
Пожар возник в складском помещении на проспекте Победы, 67
Сегодня в 2 часа 50 мин в Святошинском районе Киева на проспекте Победы, 67, на территории ОАО «Верком» в одноэтажном складском помещении возник пожар.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 6 часов 5 мин пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
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