В Киеве подорожала аренда квартир

Самые низкие цены на аренду квартир – в Дарницком районе

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 3 января по 2 июля выросла на 2,75% – до 710 долл. в месяц, об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 444 долл. в месяц, самым дорогим Печерский район – 721 долл. в месяц», – говорится в сообщении.

Больше всего в столице за полгода подорожала аренда 1-комнатных квартир в Печерском районе – на 3,74%, до 721 долл. в месяц. Аренда 2-комнатных квартир больше всего выросла в цене в Шевченковском районе – на 4,25%, до 1 006 долл. в месяц. А наибольший рост цен на 3-комнатные квартиры в І полугодии наблюдался в Святошинском районе – на 4,02%, до 776 долл. в месяц.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 5 мая по 4 июня, по данным консалтинговой компании SV Development, выросла на 0,14% – до 715 долл. в месяц.

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% – до 693 долл. в месяц.

Справка УНИАН. SV Development – консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.