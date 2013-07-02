Адвокат уверяет, что у подозреваемого в похищении монахинь есть алиби

Настоятельница Свято-Покровского монастыря Калисфения после похищения боится выходить на улицу / Фото: orthodoxy.org.ua

Печерский суд отказал в апелляции Сергею Буту, которого подозревают в похищении настоятельницы Свято-Покровского монастыря.

Об этом рассказал адвокат Бута Евгений Грушовец, сообщают «Вести».

Суд оставил Бута под арестом, его обвиняют в покушении на умышленное убийство. Однако, по словам его адвоката Евгения Грушовца, у Бута есть железное алиби.

«Апелляция была в четверг, нам отказали. К исчезновению монашек он не имеет никакого отношения, у Сергея есть железное алиби. Я не могу пока сказать, какое именно, это является тайной следствия. И даже в милиции сейчас понимают, что Бут ни при чем», – утверждает Грушовец.

Адвокат собирает доказательную базу и будет бороться за освобождение бизнесмена. Говорит, что если появятся новые обстоятельства в деле, то опять обратится в суд с апелляцией.

Тем временем еще один фигурант похищения священник Александр Драбинко уже появляется на службе. В воскресенье он вместе с митрополитом Владимиром отслужил литургию в храме Всех Святых на Железнодорожном шоссе, 3.

Напомним, 14 июня настоятельница Свято-Покровского монастыря Калисфения и помощница Катерина отправились в Лавру и пропали. Монахини вернулись в монастырь только через три дня.

В их похищении подозревают Сергея Бута – брата бывшего народного депутата Юрия Бута. Эта история связана с супругой экс-заместителя ДУС Натальей Панько, которая под видом послушницы Покровского монастыря брала у VIP-персон большие суммы денег якобы на покупки дорогих автомобилей через церковь со скидками. Бизнесмен тоже дал ей деньги, но авто так и не получил.

В монастыре связь с Панько отрицают. «Матушке Панько пообещала спонсорскую помощь, в обмен получила маленькую комнатку со столом и стулом при входе в монастырь. Правда, матушке она ничем не помогала. Потом Панько пропала. Калисфения до сих пор не выходит на улицу, очень боится, ведь ее действительно похитили», – рассказала родственница монахини.