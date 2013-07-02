Столичный инспектор попался на взятке в 40 тысяч

На взятке поймали работника ГУ Гостехногенбезопасности в Киевской области / Фото: investigator.org.ua

В Киеве осужден работник Главного управления Гостехногенбезопасности в Киевской области, который вымогал 40 тыс. грн взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-cекторе ГУ CБУ в г. Киеве и Киевской области, в декабре 2012 года сотрудники столичного Управления СБУ задержали старшего инспектора отдела ГУ Гостехногенбезопасности в Киевской области во время получения 40 тыс. грн неправомерного вознаграждения. Злоумышленник требовал деньги от представителя одного из столичных обществ за незакрытие предприятия в связи с выявленными нарушениями норм противопожарной безопасности.

Решением Подольского районного суда Киева должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3 года и лишения права на протяжении трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.