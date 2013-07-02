Киевлян попросят отказаться от покупок возле метро

Наибольшее количество стихийных торговцев – в спальных районах

На этой неделе на эскалаторных спусках киевского метрополитена из громкоговорителей зазвучит новое объявление.

Пассажиров будут просить не покупать товар у стихийных торговцев, которые оккупировали переходы подземки, сообщают «Вести».

«Главное, что мы попытаемся донести: стихийная торговля угрожает безопасности самих пассажиров. Ведь в случае ЧП эвакуация будут усложнена из-за лотков, загораживающих переходы. Если люди не будут покупать товар с рук, то смысл от такой торговли теряется. Раньше тоже звучали подобные призывы, но они были написаны сухим языком и совсем не воспринимались киевлянами. В этот раз объявления станут более простыми и понятными», – говорит пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Шумак.

По ее словам, такая агитация станет своеобразным подкреплением в борьбе метрополитеновцев со стихийными торговцами.

«Мы решили усилить проверки в переходах. К рейдам будем привлекать милицию, потому что торговцы иногда просто смеются в лицо нашим инспекторам. Самые проблемные станции находятся в спальных районах Киева. Печальное лидерство у «Минской» на Оболони», – рассказала Шумак.