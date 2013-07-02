В Киеве построят новый хлебокомбинат

Киев намерен построить новый хлебокомбинат, мощности которого будут полностью удовлетворять спрос на хлебобулочные изделия жителей Левого берега. Об этом рассказал журналистам глава Киевскойгоргосадминистрации Александр Попов.

«Сегодня мы рассматриваем проект строительства нового хлебокомбината в Деснянском районе столицы. Во-первых, мощности производства позволят полностью удовлетворять спрос на хлебопродукцию жителей левобережных районов города. Во-вторых, мы получим дополнительную возможность контролировать цены на хлеб, в том числе с помощью интервенций. Учитывая внимание, которое город уделяет социальным вопросам, для нас чрезвычайно важно не допустить роста цен на социальные сорта хлеба. А учитывая проект «Карточка киевлянина», малообеспеченные киевляне будут иметь еще и дополнительные скидки», – рассказал Александр Попов.

По словам руководителя города, предприятие планируется возвести в Деснянском районе столицы в рамках создания Индустриального парка. При этом город получит пять тысяч новых рабочих мест. Александр Попов акцентировал, что создание рабочих мест в спальных районах столицы – стратегическая задача городской власти. «Стратегией развития Киева до 2025 года предусмотрено создание новых центров экономического роста. Именно подобные производства, созданные с нуля, с использованием самых современных технологий, в том числе энергосберегающих, будут формировать такие центры», – отметил Александр Попов.

По его словам, помимо строительства хлебобулочного предприятия город планирует развивать сеть точек продаж социального хлеба. Таким образом столичная власть выполнит сразу две важные задачи: усилит социальную защиту жителей столицы, а также будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса. «Социальные инициативы главы государства, программа «Украина для людей» и программа экономических реформ ставят перед нами абсолютно четкие задачи как в вопросах усиления социальной защиты граждан, так и в вопросах поддержки предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Город получил задание создать мощную сеть хлебных магазинов во всех микрорайонах города. Люди будут иметь возможность покупать недорогой хлеб прямо возле своего дома. То есть реализация данного проекта позволит городу усилить оба направления – и социальное и экономическое, то есть развитие предпринимательства», – отметил Александр Попов.