В центре Киева к концу лета установят колесо обозрения (фото)

Высота колеса составит около 50 метров / Фото: «Сегодня»

Ко Дню независимости в Центральном парке Киева, возле здания Музея воды, планируют установить огромное колесо обозрения.

Его высота составит около 50 метров, сообщает «Сегодня».

Новую достопримечательность изготовит одна из европейских компаний. Для этого привлекут специалистов, принимавших участие в создании Диснейленда в Париже и Yas Waterworld в Абу-Даби.

Презентация инвестиционного проекта (его оценивают в более чем 22 млн грн) состоится 4 июня на площадке возле Музея воды. Журналистам и всем желающим покажут макет будущего «глаза Киева».

«Колесо будет выполнено с использованием самых современных технологий и будет полностью отвечать стандартам безопасности. Мы планируем закончить его монтаж к концу лета», – рассказала пиар-директор проекта «Колесо обозрения» Валерия Гареева.

По рекомендациям производителей, для установки такого колеса не требуется сооружение фундамента. «Однако для обеспечения надежности закрепления колеса обозрения на холме, а также для предотвращения оползней, конструкцию установят на свайном поле – плите на сваях длинной около 30 метров. Эта конструкция укрепит и сам склон. Для строительства объекта придется пересадить около десяти деревьев в парке. Помимо этого мы планируем провести его масштабное озеленение с привлечением звезд шоу-бизнеса и киевлян», – отметила Гареева.

При вводе в эксплуатацию колесо пройдет ряд технических экспертиз. «На нем будет смонтировано 36 удобных кабинок. В каждой смогут поместиться восемь пассажиров», – говорят организаторы.

Кабинки будут закрытыми, оборудованы системой кондиционирования и подогрева воздуха. Большие панорамные окна – от пола до потолка – изготовят из многослойного поликарбоната. Сквозь прозрачное стекло туристы смогут любоваться видами Киева.

«Конструкция колеса предусматривает удобную посадку и высадку пассажиров, в том числе и для инвалидов. Одна прогулка на нем продлится 15 минут (за это время колесо сделает три оборота). За это время туристы смогут прослушать приятную музыку или звуковую экскурсию по истории Киева», – рассказала Гареева.

Стоимость прогулки будет составлять около 60 гривен. Пенсионерам, детям и инвалидам обещают льготы, а также компания-инвестор предусматривает специальные цены на билеты для влюбленных пар. Для сравнения: билет на колесо обозрения в Лондоне стоит, в переводе на гривны, 230 грн, а в Сингапуре – 240 грн.

Кроме установки колеса в парке запланированы реконструкция системы освещения, установка видеонаблюдения. Тут появятся новые лавочки, цветочные клумбы, организаторы создадут международную Аллею любви, установят современные французские карусели для детей и построят 7D-кинотеатр «Полет над Украиной».

Кабинки будут закрытыми, с большими панорамными окнами / Фото: «Сегодня»