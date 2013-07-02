Руководство «Житнего рынка» уличили в растрате 640 тысяч

В отношении руководителя «Житнего рынка» отрыто уголовное производство

Прокуратура Подольского района Киева открыла уголовное производство в отношении одного из руководителей КП «Житний рынок», который незаконно перевел на счета фиктивной частной фирмы 640 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Подольского района города Киева.

Прокурорской проверкой установлено, что коммунальное предприятие в 2012 году заключило с коммерческой структурой договор на поставки кожевенного полуфабриката стоимостью около 640 тыс. грн. В дальнейшем, несмотря на невыполнение частной фирмой своих обязательств по поставке товара, должностное лицо КП перевело на ее счета указанную в договоре сумму, выделенную на это из бюджета.

Кроме того, проверка показала, что компания-поставщик вообще не владела производственными ресурсами для выполнения заказа, и, по информации Государственной налоговой службы, свою деятельность осуществляла лишь на бумаге.

Сведения о совершении руководством КП «Житний рынок» уголовного правонарушения внесены в ЕРДР по ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением.