СМИ: Главе Департамента по благоустройству КГГА грозит увольнение

Садовой винит в процветании нелегальной торговли районные власти

В среду, 3 июля, в Киевской городской государственной администрации состоится коллегия по благоустройству.

В КГГА говорят, что итогом ее может стать увольнение чиновников, отвечающих за озеленение и благоустройство. Среди них и начальник департамента Сергей Садовой, сообщают «Вести».

К нему накопилось много вопросов. В частности, весь центр сейчас заставлен не только МАФами, но и палатками с сезонной торговлей. Ими окружены даже памятники: например, Золотых ворот уже не видно среди лотков с мороженым, водой и пивом. На Майдане стоят незаконные горки и батуты. Также заставлены лотками и ларьками подземные переходы, а департамент благоустройства даже не составляет акты на торговцев.

Сам Сергей Садовой считает, что во всем виноваты районные власти. «Основная масса владельцев лотков и палаток заключила договоры о паевом участии на осенне-летний период до 31 ноября районами. Райадминистрации должны регулировать внешний вид, санитарное состояние и проходы для пешеходов, но не делают этого. Наш департамент благоустройства за всем уследить не может. Мы периодически сносим палатки, но через два дня они как тараканы появляются снова», – утверждает Садовой.