В центре Киева горел жилой дом
Дом находится на улице Лысенко
Возгорание возникло на крыше здания / Фото: kyiv.mns.gov.ua
Сегодня, в 15:06, в диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о возгорании крыши 5-этажного жилого дома по ул. Лысенко, 8, что в Шевченковском районе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.
К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц пожарной и специальной техники, чтобы предупредить распространение огня на перекрытия дома и соседние жилые строения.
В 16:14 огонь был полностью ликвидирован.
Предварительной причиной пожара эксперты называют нарушение правил пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ. Установлено, что на момент возгорания на крыше дома работали кровельщики, которые утепляли и чинили здание.
Теперь устанавливается размер нанесенного ущерба.