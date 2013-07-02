В центре Киева горел жилой дом

Возгорание возникло на крыше здания / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Сегодня, в 15:06, в диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о возгорании крыши 5-этажного жилого дома по ул. Лысенко, 8, что в Шевченковском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц пожарной и специальной техники, чтобы предупредить распространение огня на перекрытия дома и соседние жилые строения.

В 16:14 огонь был полностью ликвидирован.

Предварительной причиной пожара эксперты называют нарушение правил пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ. Установлено, что на момент возгорания на крыше дома работали кровельщики, которые утепляли и чинили здание.

Теперь устанавливается размер нанесенного ущерба.