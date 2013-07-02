В Киеве продлен маршрут автобуса №78

Изменения в маршрут движения автобуса внесены по просьбе киевлян

Со 2 июля трасса движения автобусов, курсирующих по маршруту №78 в Киеве, продлена до Севастопольской площади.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Соответствующие изменения внесены по предложению жителей Соломенского района и по поручению председателя КГГА Александра Попова.

Теперь автобусы будут курсировать по маршруту: ст. м. «Васильковская» – ул. Васильковская (в обратном направлении: ул. Амурская – ул. Жуковского) – ул. Трутенко – ул. Ленина – ул. Героев войны – ул. Воздухофлотская – ул. Шевченко – ул. Советская – Кольцевая дорога – Новая дорога – просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская (назад ул. Народного Ополчения – ул. Винницкая).