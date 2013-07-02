Мужчина «заминировал» вокзал в Киеве из-за бессонницы

На вокзале искали бомбу

Центральный железнодорожный вокзал Киева сегодня утром «заминировал» 31-летний уроженец Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, на протяжении нескольких часов после сообщения о заминировании оперативники установили адрес, с которого оно было осуществлено. Там злоумышленника и задержали работники милиции.

Они установили, что несколько лет назад мужчина уже был осужден за хулиганство, однако тогда он отделался условным сроком наказания.

Около месяца тому назад херсонец приехал в столицу и поселился в квартире киевлянина, с которым случайно познакомился. Он также объяснил, что развлечься сообщениям о заложении взрывчатки на вокзале решил в связи с бессонницей.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.