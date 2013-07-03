Цены на землю под Киевом выросли

Самая дорогая земля – в Киево-Святошинском районе / Фото: ualist.com

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева за период с 4 января по 3 июля 2013 года выросла на 0,93% до 3161 долл./сотка, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом в области самым дешевым оставался Фастовский район со средним показателем 1031 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4827 долл./сотка», – говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, наиболее существенный рост стоимости земли под Киевом в І полугодии наблюдался в Макаровском районе – на 6,02% до 1778 долл./сотка. А больше всего подешевели земельные участки в Барышевском районе – на 2,75% до 1061 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли под коттеджную застройку в пригороде столицы за период с 6 мая по 5 июня 2013 года выросла на 0,19% – до 3170 долл./сотка.

Средняя стоимость земли под Киевом под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 4,54% до 3132 долл./сотка.

Справка УНИАН. SV Development – консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.