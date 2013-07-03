Прокуратура передала в суд дело о гибели журналиста в Киеве

Юрий Данилов погиб 11 ноября 2012 года во Дворце спорта / Фото: sokol.kiev.ua

Прокуратура Печерского района Киева утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела подготовки мероприятий ГП «Дворец спорта», по вине которого в ноябре прошлого года погиб спортивный журналист Юрий Данилов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Печерского района города Киева.

Должностное лицо будут судить за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели человека.

В пресс-службе напомнили, что 11 ноября 2012 года после окончания хоккейного матча начальник отдела подготовки мероприятий ГП «Дворец спорта» начал демонтировать сцену. Во время работ образовалось технологическое отверстие шириной около одного метра, куда, не заметив его, упал журналист.

Согласно заключению Госгорпромнадзора, причиной несчастного случая является грубое нарушение инструкции по соблюдению безопасности при выполнении демонтажных работ начальником отдела подготовки мероприятий ГП «Дворец спорта».