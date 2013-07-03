КГГА ищет инвесторов для поддержки начинающих бизнесменов

Попов предложил компании Ericsson поддержать киевские бизнес-инкубаторы

Киевская городская госадминистрация ставит перед собой задачу привлечь успешные мировые компании к инвестированию в киевские стартап-проекты и к созданию бизнес-инкубаторов.

Об этом глава КГГА Александр Попов заявил журналистам по итогам встречи с Генеральным директором компании Ericsson в Украине.

«Президент Украины поставил перед нами задачу создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, в частности для талантливой молодежи. Поскольку с наибольшими трудностями они сталкиваются именно на первом этапе реализации бизнес-идей, городская власть видит свою миссию в том, чтобы обеспечить им всестороннюю поддержку со стороны успешных бизнес-структур. Это могут быть инвестиции в стартап-проекты, создание бизнес-инкубаторов и другие формы взаимодействия», – сказал Александр Попов.

В Киеве размещается Центр разработки решений Ericsson, который занимается уникальными разработками в области технологий следующего поколения для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Таких центров в мире только три. Ключевым направлением деятельности центра является консалтинг: помощь в подготовке и реализации современных телекоммуникационных проектов (бизнес-консалтинг, разработка проектов, системная интеграция, поддержка операционной деятельности и бизнес-процессов и др.).

Также на встрече с руководством компании Ericsson в Украине обсуждались вопросы возможного сотрудничества в области внедрения интеллектуальных систем (платежных, транспортных и других) и развития телекоммуникационной инфраструктуры Киева. В частности, компания презентовала свою концепцию SmartCity («Безопасный город») и предложила формы участия в построении современной системы мобильной связи в Киевском метрополитене.

Напомним, в программе президента Виктора Януковича «Украина для людей» приоритетное внимание уделяется поддержке и защите мелкого и среднего бизнеса, а также внедрению инновационных технологий. В рамках реализации программы президента разработана и реализуется Программа экономических реформ на 2010-2014 годы, которой предусматривается, в частности, расширение и поддержка деятельности сети бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, инновационных центров, технопарков и других объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства.