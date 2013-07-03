Милиция задержала за взятку директора медцентра

13:03, 03 июля 2013
Киев
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Сумма взятки – 30 тыс. грн

взятка / Фото: zp.comments.ua Мужчина требовал взятки за оформление медицинских справок / Фото: zp.comments.ua

В Киевской области разоблачен директор медицинского центра, который требовал взятки за справки для получения водительских удостоверений.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, во время следственных действий, проведенных в рамках уголовного производства, отрытого прокуратурой города Белая Церковь Киевской области по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), работники сектора государственной службы борьбы с экономической преступностью Броварского горотдела милиции «на горячем» задержали 42-летнего директора медицинского центра.

Мужчина требовал и извлек неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. грн за оформление медицинских справок от более чем 80 граждан для получения водительских удостоверений – без предоставления обязательных справок от психиатра, нарколога и без соответствующего заключения медицинской комиссии.

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