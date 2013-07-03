В Киеве запустили портал общественного контроля

Портал дает киевлянам возможность контролировать состоянием дел в столице / Фото: map.1551.gov.ua

В Киеве начинает работу сайт http://map.1551.gov.ua/ – городской портал общественного контроля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Александра Пузанова, «портал общественного контроля – это реальный инструмент, который будет работать. Он дает киевлянам контроль над работой чиновников и состоянием дел в родном городе».

Сайт будет функционировать как раздел портала Контактного центра города Киева 1551. Он предлагает пользователям расширенные возможности по визуализации обращений и аналитических данных. Во время отправления заявок жители смогут приложить фото- или видеоматериалы, которые иллюстрируют суть обращения и его локацию на карте Киева.

Данные относительно проблематики жалоб, их геолокализации и состояния выполнения будут обобщены и отображены в статистической информации. Каждый желающий – и чиновник, и рядовой киевлянин – сможет увидеть на сайте реальную ситуацию – процент выполнения обращений, динамику обработки по направлениям в каждом отдельном районе столицы.

Первые два месяца портал будет работать в тестовом режиме.