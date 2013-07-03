Для строительства станции метро «Теремки» нужно еще 500 миллионов

Станцию «Теремки» планируют открыть ко Дню Независимости

Киеву для введения в эксплуатацию станции метро «Теремки» необходимо 500 млн грн, а для завершения реконструкции Почтовой площади – 250-300 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель КГГА Александр Попов.

«Мы контролируем финансовую часть вопроса и имеем поддержку всех уровней власти государства, включая премьер-министра Украины», – отметил Попов.

По его словам, для введения в эксплуатацию станции метро «Теремки» необходимо около 500 млн грн, а на завершение реконструкции Почтовой площади – 250-300 млн грн.

«Финансирование строительства развязки на Почтовой площади будет возобновлено. Для этого мы подали соответствующие документы в Кабинет министров», – сообщил председатель КГГА.

Попов также отметил, что в ближайшее время город будет иметь возможность профинансировать строительство станции метро «Теремки». Он также напомнил, что эту станцию планируют вести в эксплуатацию ко Дню Независимости Украины.

Кроме того, председатель КГГА высказал убеждение, что после завершения строительства станции «Теремки» начнется строительство линии метрополитена на Троещину.

«У нас есть такое общее виденье с руководством страны, в частности с правительством», – сказал Попов.