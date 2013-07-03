Киевский метрополитен винит милицию в нежелании разгонять торговцев

Реже всего приезжают на вызовы милиционеры в Оболонском районе

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» усилило борьбу с несанкционированной торговлей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, результаты соответствующих мер, предпринятых за предыдущие сутки, ежедневно обнародуются на официальном сайте метрополитена.

Борьба Киевского метрополитена со стихийной торговлей ведется много лет. Следовательно, усилиями метрополитеновцев ежесуточно прекращается несанкционированная торговля свыше 300 человек. Однако этот результат не долговременный, поскольку, когда дежурный персонал возвращается к исполнению основных обязанностей, торговцы возобновляют свою противозаконную деятельность.

Чаще всего нарушители вообще игнорируют требования работников метрополитена. Не имея никаких других полномочий, чем устное предупреждение, персонал подземки обращается за помощью к сотрудникам милиции. Например, для ликвидации несанкционированной торговли в подземных переходах станций «Минская» и «Оболонь» ежемесячно около 400 раз вызываются представители Оболонского райуправления МВД Украины в г. Киеве. Подавляющее большинство этих вызовов остаются без надлежащего реагирования, отметили в пресс-службе КП.

Частично реагируют на вызовы правоохранители Святошинского и Соломенского районов – ежемесячно в течение 2013 года осуществлено свыше 150 вызовов на станции «Академгородок», «Житомирская» и «Берестейская». В половине этих случаев сотрудники милиции на вызов не приехали.

На станциях метрополитена «Дарница», «Осокорки», «Нивки», «Университет», «Политехнический институт», «Лыбидская», «Дружбы народов», «Выдубичи» звонки на линию 102 осуществляются реже, и работники милиции преимущественно приезжают на вызовы. Но при этом ликвидация несанкционированной торговли носит эпизодический характер, то есть прекращается только в их присутствии.

Специалисты Киевского метрополитена постоянно уведомляют компетентные органы о фактах ненадлежащего реагирования правоохранительными органами на вызовы к очагам стихийной торговли в подземных переходах станций метрополитена. «Написано множество писем, проведены личные встречи с руководителями райуправлений милиции. Однако ситуация остается неудовлетворительной», – констатировали в пресс-службе КП.

При этом в сообщении отмечается, что Киевский метрополитен решительно настроен преодолеть стихийную торговлю в подземных переходах, прилегающих к станциям. Предприятием уже наработаны организационные и технические решения, направленные на усиление дежурства работников и активизацию социальной работы с пассажирами.