Прокуратура ищет свидетелей ДТП с участием сотрудников СБУ

В результате аварии погибли один из работников СБУ, а также женщина-пассажир «Infiniti» / Фото: mns.gov.ua

Прокуратурой Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 22 июня в 6.45 утра в г. Киеве, на Интернациональной площади при участии автомобилей «Infiniti FX35», «Toyota Corolla», «Opel Zafira» и автобуса «МАЗ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального региона.

Прокуратура просит очевидцев данного ДТП, а также водителя автомобиля «Fiat Doblo», который, возможно, получил механические повреждения от автомобиля «Infiniti FX35», обратиться по телефонам: 285-74-42, 285-44-61.

Как сообщал УНИАН, утром 22 июня в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех транспортных средств. На Интернациональной площади произошло столкновение автомобилей «Infiniti FX35», «Toyota Corolla», «Opel Zafira» и автобуса «МАЗ». После столкновения Infiniti перевернулся.

Установлено, что за рулем «Infiniti» был сотрудник СБУ. По предварительным данным, именно этот водитель, проигнорировав правила дорожного движения, в частности красный свет светофора, стал виновником ДТП.

В результате ДТП женщина – пассажир автомобиля «Infiniti» от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия. Водитель и два пассажира этого же автомобиля, а также водитель и 6 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Позже работник СБУ – пассажир в «Infiniti FX35» – умер в больнице.