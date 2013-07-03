Итальянцы обещают заменить каштаны на Крещатике

Итальянская компания также объяснит, почему поставила каштаны неправильного сорта

Итальянская компания Vivai Sandro Bruschi, у которой закупались каштаны для высадки на Крещатике, обещает заменить деревья, не отвечающие требованиям заказчика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор фирмы-перевозчика каштанов (ЧП «Эдмарлис» – УНИАН) Эдуард Мартыненко на заседании временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросу проверки факта высадки на Крещатике обычных конских каштанов вместо красных каштанов Бриотти в апреле 2013 года.

«Мы договорились с руководством итальянской компании, в которой закупались каштаны, о том, что итальянцы заменят обычные каштаны на каштаны марки Бриотти… Я получил письмо от Vivai Sandro Bruschi с приглашением приехать в Италию и лично отобрать 200 деревьев», – сказал Мартыненко.

По его словам, поездка в Италию для отбора каштанов запланирована на 19 июля. Также Мартынюк сообщил, что после отбора представители Vivai Sandro Bruschi приедут в Киев для разъяснения причин поставки каштанов неправильного сорта.

В ходе заседания комиссии также подтвердилась информация о том, что у перевозчика каштанов не было возможности определить сорт каштанов на этапе перевозки. Как сообщила присутствовавшая на заседании дендролог Ботанического сада им. академика Фомина Зинаида Бонюк, определить сорт каштанов на ранней стадии развития дерева тяжело даже экспертам.

«Покупатели не могли определить сорт каштанов зимой, когда деревья были голыми, и на них не было ничего, кроме почек», – сказала Бонюк.

Как сообщал УНИАН, власти столицы в прошлом году решили заменить зеленые насаждения на Крещатике. Был проведен соответствующий тендер, и компания-победитель, согласно подписанному договору, весной с.г. высадила на Крещатике 200 каштанов, которые должны были быть сорта «мясокрасные Бриотти».

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, стойких к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.

21 мая советник председателя КГГА Александр Мазурчак сообщил, что в соответствии с результатами экспертизы научно-исследовательской лаборатории Ботанического сада имени Фомина, из 289 высаженных каштанов лишь два оказались сорта «Бриотти».

Он добавил, что каштаны Бриотти стоят на треть дороже, чем обычные белые каштаны: один саженец Бриотти – 430 евро, один саженец белого каштана – 300 евро.

Прокуратура Киева установила факты растраты и присвоения бюджетных средств на сумму почти 1 млн грн. По информации ведомства, в конце 2012 года КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района заключило с ООО «Профессиональный садовник» договор на поставку саженцев каштанов Бриотти. Согласно документам, из 289 саженцев, которые планировалось высадить на главной улице столицы, 200 деревьев были закуплены за государственные средства на общую сумму почти 1 млн грн. Не проверив соответствие закупленных деревьев сорту, отмеченному в договорах, должностные лица КП перечислили на расчетные счета частного предприятия отмеченную сумму.

Сведения о совершении уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

27 мая председатель КГГА Александр Попов поручил уволить директора коммунального управления по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Александра Цимбалюка, который отвечал за приобретение новых каштанов.

Депутаты Киевсовета создали временную комиссию по расследованию ситуации с каштанами.

4 июня на заседании временной комиссии Киевсовета по ситуации с каштанами стало известно, что ожидается приезд в Киев представителей итальянской фирмы Vivai Sandro Bruschi, у которой и закупались деревья.

19 июня компания Vivai Sandro Bruschi заявила, что все деревья, приобретенные для высадки на Крещатике, были отобраны представителем из Киева.