Директора завода за присвоение 119 миллионов посадили на 8 лет

Руководитель предприятия приговорен к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы / Фото: opgks.info

Суд поддержал позицию государственного обвинения и приговорил к 8 годам и 9 месяцам заключения директора сахарного завода, который незаконно завладел 119 млн грн государственных средств, предназначенных для закупки сахара.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в 2011 году были проведены открытые конкурсные торги по закупке свекольного сахара за бюджетные средства. По их результатам аграрным госучреждением с ООО «Сахарно-рафинадный комбинат «Володимирцукор» был заключен договор на изготовление и поставку свекольного сахара-песка.

Однако в действительности предприятие не было товаропроизводителем указанной продукции, а занималось изготовлением тростникового сахара-сырца. Следовательно, для победы в тендере директор предоставил заведомо неправдивые документы, которые якобы подтверждали наличие необходимых мощностей, а именно: материально-технической базы и работников соответствующей квалификации для выполнения госзаказа.

В дальнейшем, получив 119 млн грн из бюджета, предприниматель перевел их с банковского счета завода на ряд других счетов и использовал по собственному усмотрению.

К тому же следствием установлено, что годом ранее, занимая должность заместителя председателя правления другого сахарного завода, директор уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму более 2,8 млн грн.

Приговором райсуда подсудимый признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 УК Украины – служебная подделка, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины – пособничество в завладении имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.

Руководитель предприятия приговорен к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией всего имущества и с уплатой штрафа в размере более 2,8 млн грн.