В Киеве очистят и благоустроят 9 водоемов (список)

Сейчас идут работы по благоустройству Голубого озера

Городские власти взялись за расчистку киевских озер и рек. В этом году планируют привести в порядок 9 столичных водоемов.

Весной были убраны от ила источники и дно озера Тельбин, а недавно начались работы на озере Голубом на Виноградаре. Для этого из него полностью выкачали всю воду. Его обещают наполнить новой водой из скважины до конца лета, обустроить пляж и запустить рыбу, сообщает «Сегодня».

Озеро создавалось искусственно после выемки грунта при строительстве Виноградаря (1973-1979 гг.). Берега здесь бетонные, а дно грунтовое. Максимальная глубина составляет 3,5 метра.

«Еще несколько лет назад здесь было море пляжников. Люди купались или просто загорали у водоема. Ведь он наполнялся водой из артезианской скважины», – рассказал один из местных жителей.

«Когда количество столичных районов уменьшили с 14 до 10 и изменились их границы, озеро «попало» из Шевченковского района в Подольский, но последний так и не принял его на баланс. В результате артезианская скважина перестала работать, дно заилилось, местами рос кустарник. В прошлом году было принято решение передать его нам, теперь мы приводим его в порядок», – объяснила заместитель коммерческого директора КП «Плесо» Виктория Середина.

В этом году из горбюджета выделено на очистку Голубого озера 450 тыс. грн (большая часть денег перешла с прошлого года), но этого недостаточно. Проблемы могут возникнуть с неработающей уже десять лет артезианской скважиной. Ее надо обследовать. Если насосное оборудование подлежит восстановлению, то работы оценивают в 100-150 тысяч. Если же придется пробивать новую артезианскую скважину, то около 300 тыс. грн.

Кроме Голубого, в этом году предусмотрена расчистка озера Радуга, реконструкции озер в Шулявской балке (находятся в Киевском зоопарке; сейчас туда людей не пускают, но после реконструкции обещают сделать доступ свободным), расчистка Русановского канала, русла рек Лыбидь и Любка, ручья Сырец.