Прокуратура обвиняет милиционеров в фальсификации уголовных дел

Правонарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет / Фото: lentachel.ru

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в Киевской области направила в суд с обвинительным актом уголовное производство в отношении работников одного из линейных отделов УМВД Украины на Юго-западной железной дороге по подозрению в фальсификации уголовных дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В прокуратуре отметили, что два милиционера подозреваются в том, что ради улучшения показателей своей работы сфальсифицировали материалы двух уголовных дел. Уголовные дела были возбуждены по факту кражи имущества и по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

На данное время оба правоохранителя отстранены от работы. Им избрана мера пресечения свободы – личное обязательство.

Действия милиционеров квалифицированы по ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением работником правоохранительного органа и служебная подделка.

Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.