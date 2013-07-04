В Василькове прошел фестиваль ретро-самолетов (фото)
12:32, 04 июля 2013Киев
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3 июля 2013 года в рамках фестиваля ретро-самолетов на базе одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ, которая дислоцируется в городе Васильков, состоялись совместные полеты британских и украинских пилотов на самолетах Клуба любителей старинной авиации "Air Squadron". УНИАН создал подборку фотографий самолетов и пилотов.
Демонстрационный полет американского истребителя
Французский летчик Майк Леон перед взлетом
Демонстрационный полет советского истребителя Як-3
Советский истребитель Як-3 периода Великой Отечественной войны
Демонстрационный полет реактивного истребителя МиГ-29
Американский истребитель времен Второй мировой "Мустанг"
Американский истребитель времен Второй мировой "Мустанг"
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