В Василькове прошел фестиваль ретро-самолетов (фото)

12:32, 04 июля 2013
Киев
0

3 июля 2013 года в рамках фестиваля ретро-самолетов на базе одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ, которая дислоцируется в городе Васильков, состоялись совместные полеты британских и украинских пилотов на самолетах Клуба любителей старинной авиации "Air Squadron". УНИАН создал подборку фотографий самолетов и пилотов.

Демонстрационный полет американского истребителя
Французский летчик Майк Леон перед взлетом
Демонстрационный полет советского истребителя Як-3

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter