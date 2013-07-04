В Василькове прошел фестиваль ретро-самолетов (фото)

3 июля 2013 года в рамках фестиваля ретро-самолетов на базе одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ, которая дислоцируется в городе Васильков, состоялись совместные полеты британских и украинских пилотов на самолетах Клуба любителей старинной авиации "Air Squadron". УНИАН создал подборку фотографий самолетов и пилотов.