Чиновники киевского райуправления образования попались на взятке

Размер взятки составил 170 тысяч гривен / Фото: topneftegaz.ru

Сотрудниками прокуратуры Оболонского района Киева совместно с работниками милиции при получении неправомерной выгоды в размере 170 тыс. грн задержаны должностные лица райуправления образования.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Оболонского района, указанные деньги чиновники требовали от коммерческой структуры за перечисление бюджетных средств для проведения капитального ремонта объектов образования вне тендерной процедуры.

Чиновников задержали «на горячем» работники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД в г. Киеве.

Прокуратурой Оболонского района г. Киева по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды в крупном размере.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится прокуратурой района.