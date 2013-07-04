СМИ: На платформах киевского метро установят ограждения

Раздвижные ограждения будут из прозрачного оргстекла / Фото: en.wikipedia.org

В Киевском метрополитене установят стеклянные ограждения платформ.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-секретаря заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Пузанова Анну Кибовскую.

Согласно информации Пузанова, в столичной подземке за счет инвесторов могут установить раздвижные ограждения из оргстекла, как в Санкт-Петербурге и Европе – чтобы люди не падали на рельсы.

Задуматься над этим вопросом КГГА вынудило самоубийство, случившееся на станции «Шулявская» две недели назад. Пресечь подобные инциденты можно, установив ограждения из прозрачного оргстекла, которое перекроет пассажирам дорогу к рельсам. Открываться такие заграждения должны одновременно с дверями поезда.