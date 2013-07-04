Киевляне с нового колеса обозрения смогут увидеть Чернигов

Колесо обозрения обещают установить ко Дню независимости / Фото: seoprofy.net

В хорошую погоду с колеса обозрения в Киеве можно будет разглядеть Обухов и даже Чернигов.

По словам главного архитектора Киева Сергея Целовальника, инвестору были предложены различные места установки колеса обозрения в столице, сообщают «Комментарии».

В том числе предлагался участок в ботаническом саду им. Гришко, однако инвесторы отказались из-за финансовой невыгодности такого расположения объекта.

На колесе посетителей будут катать 15 минут – это три круга по 60 гривен.

Напомним, ко Дню независимости в Центральном парке Киева возле здания Музея воды обещают установить гигантское колесо обозрения. Его высота составит около 50 метров.

По рекомендациям производителей, для установки такого колеса не требуется сооружение фундамента. Однако для обеспечения надежности закрепления колеса обозрения на холме, а также для предотвращения оползней, конструкцию установят на свайном поле – плите на сваях длиной около 30 метров. Для строительства объекта придется пересадить около десяти деревьев в парке.