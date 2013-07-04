В Киеве за месяц 4 детей разбились, выпав из окон

Двое детей сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии / Фото: ТСН.ua

С начала лета в Киеве зафиксировано 11 падений малолетних детей из окон многоэтажный домов.

Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в Киеве, от травм, полученных при падении с высоты, четверо детей умерли на месте. Семеро остались живыми, двое детей сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

Проанализировав все факты, сотрудники милиции пришли к выводу, что основной причиной трагедий с детьми становится недосмотр взрослых. Все пострадавшие дети в момент падения находились в помещении одни. Родители в это время или находились в другой комнате, или занимались домашними делами.

Особое внимание правоохранители просят уделить тому факту, что москитная сетка, установленная на окно, не может спасти ребенка от падения с высоты. Малыши, как правило, опираются на нее, когда смотрят в окно, а москитная сетка не может выдержать и минимальной нагрузки – в инструкции указывается, что она повреждается даже от давления предмета весом один килограмм. В частности, москитная сетка разрывается даже тогда, когда на нее опирается взрослый кот.

Родителям необходимо знать, что из-за большого количества трагических случаев с детьми производители окон разработали специальную ручку, в которую вмонтирован замок, блокирующий окно, и ребенок самостоятельно не может его открыть. Такая ручка устанавливается в любое металлопластиковое окно.

Правоохранители призывают родителей быть более внимательными к своим маленьким детям.