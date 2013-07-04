Жители столичного Подола начали сами латать ямы на дорогах

Местные жители говорят, что через арку после дождя невозможно пройти / Фото: «Сегодня»

Жители домов №№18 и 20 по улице Волошской в Подольском районе Киева пытаются собственными силами отремонтировать участок дороги, на котором образовались огромные ямы.

Как выяснилось, киевляне еще в конце 2012 года жаловались на ямы возле дома. Однако столичные власти так и не отреагировали на жалобы местных жителей, сообщает «Сегодня».

«Наши соседи уже сами засыпают регулярно щебенкой эти ямы, но надолго ее, понятно, не хватает – после первого сильного ливня их опять размывает. Через арку просто невозможно пройти, особенно после дождя – там же собираются огромные лужи. Кто перепрыгивает через них, а кто не может», – рассказала жительница дома №20.

К тому же, по словам киевлянки, в ямы стекает грязная вода с мусорных контейнеров и вызывает крайне неприятный запах в арке, прямо рядом с подъездами.

При этом в местном ЖЭКе, который ответственен за данный участок, о проблеме знают. Более того, отмечают, что от ям страдают не только жители Волошской, но также, к примеру, Братской, Ярославской, Спасской. Однако говорят – нет денег.

«Подол – один из самых старых районов в городе, хоть и считается, можно сказать, центральным. Но, что касается дорог, последние ремонтные работы тут проводились 30-40 лет назад. В районных управлениях (дорожно-эксплуатационных управлениях «Киевавтодора» – ред.) нам говорят, что 80% асфальтового покрытия на Подоле требуют ремонта», – рассказывает директор КП «Центральный» Игорь Сенич.

Чиновник уверяет, что ЖЭК регулярно сообщает о подобных проблемах, но финансирование так и не поступает. «Наша страна находится в тяжелом экономическом состоянии. И то, что мы подаем в проекты для ремонта и реконструкции, не всегда учитывается. Но мы пытаемся привлекать внимание к таким проблемам», – говорит Сенич.

По его словам, квадратный метр укладки асфальта, без проведения каких-либо дополнительных работ, стоит около 100 гривен. «А в тарифный план, который платят жильцы, не включена укладка асфальта. Поэтому денег просто не хватает», – объясняет директор КП.