Двух подростков ударило током на крыше киевской электрички

18:12, 04 июля 2013
Киев
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Мальчики получили тяжелые ожоги

дети на поезде / Фото: asfera.info Школьники решили забраться на крышу поезда для «остроты ощущений» / Фото: asfera.info

В дежурную часть станции «Вышгородская» в Киеве поступило сообщение о том, что на путях лежит человек, пораженный электрическим током.

Об этом сообщают «Факты» со ссылкой на Центр по связям с общественностью Управления милиции на Юго-Западной железной дороге.

Выяснилось, что трое 13-летних подростков катались в электричке, а потом для остроты ощущений решили забраться на крышу поезда.

В результате один парень получил 75 процентов ожогов тела, другой – 20. Оба госпитализированы в ожоговый центр Киевской клинической больницы №2. Врачи характеризуют их состояние как тяжелое. Третий юноша отделался незначительными травмами и уже отпущен домой.

Друзья пострадавших активно обсуждают произошедшее в социальных сетях, а также собирают деньги на лечение, ищут доноров для сдачи крови.

Только в этом году на объектах Юго-Западной железной дороги произошло 13 несчастных случаев с участием детей. Двое из них погибли, еще нескольких госпитализировали с ожогами 80-90 процентов поверхности тела.

Милиционеры объясняют данную статистику тем фактом, что дети во время каникул предоставлены самим себе и нередко выбирают разные экстремальные увлечения. И одно из них – «зацепинг», катание на поездах. Подростков не пугает риск попасть под удар 27 тысяч вольт, они не понимают, что погибнуть можно даже не касаясь провода.

Так, в январе этого года подобная трагедия произошла на станции «Киев-Днепровский». 15-летний подросток с двумя приятелями отправились на территорию парка отстоя поездов, где юноша залез на крышу грузового вагона. Из-за высокой влажности произошел дуговой разряд от контактной сети. Подросток сгорел заживо.

В 2008 году катание на сцепке между вагонами метро стоило жизни еще одному 15-летнему киевлянину. Тело мальчика обнаружили в туннеле между станциями «Оболонь» и «Петровка». Погибший парень причислял себя к движению футбольных фанатов «Динамо» (Киев), среди которых существует своеобразная мода на экстремальное катание между вагонами поездов. Кстати, подросток, пострадавший на станции «Вышгородская», тоже позиционировал себя как ультрас того же клуба.

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