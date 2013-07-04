В Киеве из-под асфальта бил 15-метровый фонтан (фото)

На Красноткацкой прорвало трубу / Фото: «Свідомо»

На улице Красноткацкой в Днепровском районе Киева, неподалеку от фитнес-центра «Спортлайф» прорвало водопроводную трубу.

В результате провалилась часть асфальта, и из-под земли вырвался фонтан высотой с пятиэтажный дом, сообщает «Свідомо».

Как стало известно, пробило трубу снабжения горячей воды. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Сейчас коммунальные службы перекрыли улицу, однако остановить напор воды удалось лишь около 17 часов.

Работники окружающих офисов и строители выходили наблюдать за зрелищем и охотно фотографировались на фоне фонтана.

Фото: «Свідомо»