В Киеве из-под асфальта бил 15-метровый фонтан (фото)
19:05, 04 июля 2013Киев
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Жертв и пострадавших нет
На Красноткацкой прорвало трубу / Фото: «Свідомо»
На улице Красноткацкой в Днепровском районе Киева, неподалеку от фитнес-центра «Спортлайф» прорвало водопроводную трубу.
В результате провалилась часть асфальта, и из-под земли вырвался фонтан высотой с пятиэтажный дом, сообщает «Свідомо».
Как стало известно, пробило трубу снабжения горячей воды. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
Сейчас коммунальные службы перекрыли улицу, однако остановить напор воды удалось лишь около 17 часов.
Работники окружающих офисов и строители выходили наблюдать за зрелищем и охотно фотографировались на фоне фонтана.
Фото: «Свідомо»
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