Столичная ГАИ выявила за день 600 нарушений ПДД

Одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости

За 3 июля сотрудниками столичной ГАИ выявлено 604 нарушения Правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба управления ГАИ Киева, одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости – 263 отклонения от правил.

За невыполнение требований дорожных знаков и разметки к ответственности привлечено 74 водителя, без необходимых документов управляли автомобилями – 18, нарушение правил остановки и стоянки – 40.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения отстранены от управления 38 водителей. Кроме того, выявлено 31 пешехода-нарушителя.

За прошедшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получили травмы. Столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательными при проезде пешеходных переходов и в местах возможного появления людей. Необходимо заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», останавливаться и пропускать пешеходов, переходящих дорогу.

Вчера инспекторы ГАИ за нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлекли 28 водителей.