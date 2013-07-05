В Киеве до конца лета закроют два троллейбусных маршрута
10:19, 05 июля 2013Киев
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Из-за ремонта путепровода
Вместо троллейбусов «Киевпасстранс» пустит автобусы
В Киеве движение троллейбусных маршрутов №№ 7 и 39 закрывается с 5 июля до 30 августа текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».
Это связано с проведением капитального ремонта путепровода на пересечении проспекта Победы и Кольцевой дороги.
На период закрытия движения коммунальное предприятие организует автобусные маршруты № 7ТР и № 39Тр.
Кроме того, до 31 июля пассажиры имеют право проезда в автобусах по месячным проездным билетам на троллейбус.
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