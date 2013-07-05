В Киеве до конца лета закроют два троллейбусных маршрута

Вместо троллейбусов «Киевпасстранс» пустит автобусы

В Киеве движение троллейбусных маршрутов №№ 7 и 39 закрывается с 5 июля до 30 августа текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Это связано с проведением капитального ремонта путепровода на пересечении проспекта Победы и Кольцевой дороги.

На период закрытия движения коммунальное предприятие организует автобусные маршруты № 7ТР и № 39Тр.

Кроме того, до 31 июля пассажиры имеют право проезда в автобусах по месячным проездным билетам на троллейбус.