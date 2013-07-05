Спасатели назвали самые опасные озера Киева

Озера из-за холодных ключей, ила и водорослей опасны для купания

Больше всего в этом году в Киеве утонуло людей в Дарницком районе.

Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

«Почти 40 человек уже успели утонуть в столичных водоемах с начала года, из них чуть меньше половины спасателям пришлось искать именно в Дарницком районе», – сообщили спасатели.

Напомним, в столице люди больше всего тонут в озерах. В первую очередь из-за холодных ключей, ила и водорослей.

Опасность составляют озера на Закревского, Бортничи в районе карьеров, Собачье устье, Гидропарк (Венецианская протока), озеро Дидоровка в Голосеевском районе, улица Генерла Родимцева, озеро Вербное, Оболонь, озеро Березка, Радужное озеро.