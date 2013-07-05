На Харьковской площади в Киеве построят трехуровневую развязку

Новый транспортный узел значительно упростит движение / Фото: archunion.com.ua

В следующем году планируют начать строить трехуровневую развязку на Харьковской площади, которая будет расположена на въезде в Киев с Бориспольской трассы.

Новый транспортный узел упростит движение. В «Киевсоюздорпроекте» его значимость сравнивают с метро на Троещину, сообщают «Вести».

«Это одна из первоочередных развязок для Киева. Здесь расположен въезд в город с Бориспольской трассы, через нее идет путь в аэропорт. Но поток тормозит на светофорах», – рассказали проектанты. А новая развязка позволит организовать беспрерывное движение.

«Транзитный транспорт без препятствий поедет от Южного моста по проспекту Бажана до Бориспольского шоссе. Также разгрузятся Харьковское шоссе и дорога на Бортничи. Маршрутки в аэропорт не будут попадать в пробки», – уверен эксперт по перевозкам Богдан Аганин.

Стоит отметить, что в нынешнем виде Харьковская площадь представляет собой не только неудобное, но и опасное место. Именно здесь произошли два резонансных ДТП: в 2004 году погибла телеведущая Ольга Бура, а в 2010 году – водитель ВАЗа, в который врезалась машина скорой помощи из президентского кортежа.