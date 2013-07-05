Попов решил уволить главу регистрационной службы Киева

Попов предложил подать вопрос об увольнении чиновника на рассмотрение Минюста

Коллегия столичной городской государственной администрации выразила недоверие руководителю Государственной регистрационной службы в городе Киеве Ярославу Андриенко и намерена требовать его увольнения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на расширенной коллегии КГГА.

«Мы оказались в чрезвычайно сложной ситуации, связанной с реализацией нового законодательства относительно сокращения полномочий местных государственных администрации и органов местного самоуправления. Отсутствует конструктивное сотрудничество органов государственной власти между собой и органами местной власти», – отметил председатель КГГА Александр Попов.

По его словам, сегодня территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти создают все новые и новые преграды для бизнеса и граждан в этих сферах.

«А местами, фактически, блокируют деятельность городской власти – так, как это происходит в случае Регистрационной службы Главного управления юстиции в городе Киеве. Ее деятельность не упрощает, а наоборот – осложняет процедуры первичной государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе и на земельные участки, и выдачи выдержек из Государственного земельного кадастра», – цитирует слова Попова пресс-служба КГГА.

Обращаясь к Андриенко, председатель КГГА отметил, что он сегодня является «камнем преткновения» для большинства инвестиционных проектов развития.

«Я предлагаю воспользоваться нашим правом, 307-м указом Президента, выразить вам недоверие и предложить уволиться с занимаемой должности. Я предлагаю в решение коллегии это прописать отдельным вопросом и подать в Минюст для последующего решения его по существу», – отметил Попов.

По словам заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, согласно процедуре, чиновника должны уволить в течение 10 дней.