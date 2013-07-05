Попов решил уволить главу регистрационной службы Киева
Попов считает Андриенко «камнем преткновения»
Попов предложил подать вопрос об увольнении чиновника на рассмотрение Минюста
Коллегия столичной городской государственной администрации выразила недоверие руководителю Государственной регистрационной службы в городе Киеве Ярославу Андриенко и намерена требовать его увольнения.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на расширенной коллегии КГГА.
«Мы оказались в чрезвычайно сложной ситуации, связанной с реализацией нового законодательства относительно сокращения полномочий местных государственных администрации и органов местного самоуправления. Отсутствует конструктивное сотрудничество органов государственной власти между собой и органами местной власти», – отметил председатель КГГА Александр Попов.
По его словам, сегодня территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти создают все новые и новые преграды для бизнеса и граждан в этих сферах.
«А местами, фактически, блокируют деятельность городской власти – так, как это происходит в случае Регистрационной службы Главного управления юстиции в городе Киеве. Ее деятельность не упрощает, а наоборот – осложняет процедуры первичной государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе и на земельные участки, и выдачи выдержек из Государственного земельного кадастра», – цитирует слова Попова пресс-служба КГГА.
Обращаясь к Андриенко, председатель КГГА отметил, что он сегодня является «камнем преткновения» для большинства инвестиционных проектов развития.
«Я предлагаю воспользоваться нашим правом, 307-м указом Президента, выразить вам недоверие и предложить уволиться с занимаемой должности. Я предлагаю в решение коллегии это прописать отдельным вопросом и подать в Минюст для последующего решения его по существу», – отметил Попов.
По словам заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко, согласно процедуре, чиновника должны уволить в течение 10 дней.