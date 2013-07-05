Киевсовет 11 июля не будет рассматривать земельные вопросы

Депутаты сконцентрируются на вопросах социально-экономического значения

На сессии Киевсовета 11 июля не будут рассматриваться земельные вопросы и вопросы пролонгации договоров аренды, депутаты сконцентрируются на вопросах социально-экономического значения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания коллегии КГГА сообщила журналистам секретарь Киевсовета Галина Герега.

«Повестка дня на 11 июля короткая. В частности, будем рассматривать социальные вопросы, которые касаются жизнеобеспечения города. Это изменения в бюджет, рассмотрим обращение в Кабинет министров и Верховную Раду, также много вопросов по скверам и вопросы касательно Беличанского леса», – сообщила Герега.

По ее словам, земельные вопросы и вопросы пролонгации договоров аренды не будут рассматриваться на ближайшей сессии Киевсовета.

«Эти вопросы нужно хорошо подготовить. Тем более, учитывая то, как сегодня депутаты Верховной Рады мешают хозяйственной деятельности города, мы считаем неуместным на этой сессии рассматривать такие вопросы. Мы их подготовим за тот период, пока депутаты будут в отпусках», – отметила Герега.

Как считает Герега, призывы оппозиционных депутатов к саботажу сессии Киевсовета 11 июля являются неуважением к киевлянам. «Киевлянам не интересны политика и политические лозунги. Я считаю, что защитниками интересов киевлян являются те решения, которые принимаются в их пользу, а не политические лозунги, которые выкрикивают отдельные депутаты», – отметила она.