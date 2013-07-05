На Киевщине директора фирм не уплатили налогов на 34 миллиона

Нарушители уже уплатили почти 14 млн грн / Фото: «Газета киевская»

За 6 месяцев текущего года органами прокуратуры Киевской области направлено в суды 34 уголовных производства о совершении руководителями предприятий преступлений в сфере налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, во время досудебного расследования установлено, что эти служебные лица не оплатили в государственный бюджет налоги на сумму почти 34 млн грн.

Еще до направления указанных уголовных производств в суд в результате принятых правоохранительными органами области мер государству было возмещено почти 14 млн грн нанесенного ущерба.

Также прокурорами, которые осуществляли процессуальное руководство по направленным в суд уголовным производствам, заявлены гражданские иски на сумму почти 23 млн грн. Кроме того, с целью возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество лиц, совершивших указанные уголовные правонарушения на сумму почти 19 млн грн.

В отношении 15 предпринимателей, которые во время досудебного расследования полностью возместили нанесенный государству ущерб, прокурорами направлены в суд ходатайства об освобождении их от уголовной ответственности.