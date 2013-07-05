В Киеве отметили 70-летие начала освобождения Украины от фашистов

Ветераны во время бесплатного концерта в столичном Доме офицеров

4 июля в Доме офицеров города Киева при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины «Международный антифашистский фронт», Министерства обороны Украины и Общественного Совета при МОУ состоялся бесплатный торжественный концерт и прием для более чем 900 ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, ветеранов воинской службы «Встреча победителей: 70 лет спустя». Мероприятие посвящено 70-летию начала освобождения Украины в 1943 году.

В нашей стране принято вспоминать о ветеранах только в преддверии 9-го мая. Этого дня они ждут целый год, но после майских праздников все снова забывают о тех, благодаря кому мы сейчас живем, дышим и существуем в независимом государстве под названием Украина. С каждым годом участников ВОВ становится все меньше и меньше. Большинству из них сейчас уже далеко за 80-т и многие из них, возможно, не доживут до еще одного Дня Победы.

Председатель Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины «Международный антифашистский фронт» Вадима Колесниченко, открывая праздник, заявил, что в парламенте не допустят искажения исторической правды и подвига победителей фашизма, сумевших отстоять жизнь и свободу своего народа, создать все условии для становления демократии во всем мире. «Где бы была эта Европа и ее стандарты, если бы нынешние ветераны и их полегшие товарищи не остановили «коричневую чуму»? – резюмировал депутат.

Торжественную программу для ветеранов провел Академический ансамбль песни и танцев Вооруженных Сил Украины.