В Киеве из-за утечки газа ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат на улице Депутатской

В Святошинском районе Киева в выходные дни в связи с работами на подземном газопроводе будет ограничено движение транспорта на улице Депутатской от ул. Витрука до пл. Героев Бреста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с 18.00 6 июля до 8.00 7 июля, а также с 18.00 7 июля до 23.00 8 июля аварийная служба «Киевгаза» будет проводить работы по устранению утечки газа на подземном газопроводе среднего давления (диаметром 500 мм).