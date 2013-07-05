В КГГА не считают проблемой, что горбюджет не выполняется

Крамаренко рассказал о выполнении бюджета за 6 месяцев 2013 года

Доходная часть бюджета Киева не выполняется на 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании коллегии КГГА и комитета по экономическим реформам сообщил заместитель председателя горгосадминистрации Руслан Крамаренко.

«Доходная часть бюджета сейчас не выполняется на 8%. Состоялось сокращение строительных работ на 25%, капитальных инвестиций – на 21%», – сообщил Крамаренко.

По его словам, по информации Главного управления Министерства доходов и сборов в городе Киеве, почти 1400 субъектов хозяйствования не согласились на оформление документов на земельные участки, из-за чего бюджет города потерял 300 млн грн.

Кроме того, сообщил Крамаренко, еще 600 объектов хозяйствования отказались пересмотреть договоры аренды в части установления платы на уровне трехкратного размера земельного налога, что привело к потере около 260 млн грн.

«На сегодняшний день бюджет города выполняется на 92,8% – 93%. Это по результатам 6 месяцев. Это небольшая проблема. В принципе, для такого месяца это хорошо. Но маленькое отставание все же есть», – отметил Крамаренко.