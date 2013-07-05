Попов требует от Кабмина больше полномочий для развития бизнеса
КГГА наработала пакет предложений
Глава КГГА уверен, что столице нужно вернуть полномочия
Столичная власть наработала пакет предложений, реализация которых даст существенный толчок развитию малого и среднего бизнеса в Киеве и существенно увеличит поступления инвестиций в экономику города. Как говорилось во время совместного заседания Коллегии и Комитета экономических реформ в пятницу, 5 июля, предложения будут переданы к рассмотрению государственным Комитетом экономических реформ.
Как отметил председатель Киевгорадминистрации Александр Попов, сегодня город оказался в чрезвычайно сложной ситуации, связанной с реализацией нового законодательства по сокращению полномочий местных государственных администраций и органов местного самоуправления.
«Отсутствует конструктивное сотрудничество органов государственной власти между собой и органами местной власти. И мы будем требовать внести изменения в законодательство Украины, чтобы вернуть Киеву полномочия в сфере земельных и имущественных отношений, градостроительной деятельности. Ведь сегодня территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти создают все новые и новые преграды для бизнеса и граждан в указанных сферах. А кое-где фактически блокируют деятельность городской власти – так, как это происходит в случае Регистрационной службы Главного управления юстиции в городе Киеве. Ее деятельность не упрощает, а наоборот – усложняет процедуры первичной государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе и на земельные участки, и выдачи выписок из Государственного земельного кадастра. Именно Регистрационная служба сегодня препятствует реализации большинства инвестиционных проектов», – отметил Александр Попов.
Решением совместного заседания Коллегии и Комитета экономических реформ власть выразила недоверие начальнику Регистрационной службы Главного управления юстиции в г. Киеве Ярославу Андриенко. Горгосадминистрацией будет подготовлено представление в Государственную регистрационную службу Украины об освобождении господина Андриенко с занимаемой должности.
По итогам заседания Александр Попов также поручил подготовить изменения в Законы Украины «О Государственном земельном кадастре» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», предоставив право ведения Государственного земельного кадастра в столице Киевгорадминистрации. В Кабмин будет также направлен проект изменений нормативных актов, касающихся выполнения подготовительных и строительных работ. Согласно изменениям, декларации о начале выполнения подготовительных работ будут приниматься исключительно в разрешительных центрах. Наконец, будут предложены изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядка предоставления извлечений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в части урегулирования процедуры оформления права собственности на объекты коммунальной собственности и определение перечня документов, предоставляемых для оформления права коммунальной собственности с оформлением соответствующего свидетельства.
«Город не может быть отстранен от решения таких важных вопросов, как планирование и согласование застройки, проектов землеустройства, ведения градостроительного кадастра. Фактически столичные власти на законодательном уровне потеряли рычаги управления и влияния на градостроительные процессы. И мы будем требовать вернуть нам эти полномочия. То же касается и порядка регистрации прав на земельные участки и коммунальное имущество. Эту проблему необходимо решать как можно быстрее, иначе невозможным станет выполнение задач Программы экономических реформ Президента Украины, в частности по дерегуляции и развитию предпринимательства, а также упрощения разрешительных процедур, улучшения бизнес-климата и ускорения экономического роста», – заявил Александр Попов.
Напомним, что Президент Украины Виктор Янукович в программе «Украина для людей» отметил поддержку и защиту малого и среднего бизнеса в качестве приоритетных задач своей деятельности. Разработанные в рамках реализации программы главы государства городская программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства и Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в г. Киеве на период до 2015 года предусматривают усовершенствование процедур открытия бизнеса и оптимизацию разрешительной системы.