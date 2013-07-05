Попов требует от Кабмина больше полномочий для развития бизнеса

Глава КГГА уверен, что столице нужно вернуть полномочия

Столичная власть наработала пакет предложений, реализация которых даст существенный толчок развитию малого и среднего бизнеса в Киеве и существенно увеличит поступления инвестиций в экономику города. Как говорилось во время совместного заседания Коллегии и Комитета экономических реформ в пятницу, 5 июля, предложения будут переданы к рассмотрению государственным Комитетом экономических реформ.

Как отметил председатель Киевгорадминистрации Александр Попов, сегодня город оказался в чрезвычайно сложной ситуации, связанной с реализацией нового законодательства по сокращению полномочий местных государственных администраций и органов местного самоуправления.

«Отсутствует конструктивное сотрудничество органов государственной власти между собой и органами местной власти. И мы будем требовать внести изменения в законодательство Украины, чтобы вернуть Киеву полномочия в сфере земельных и имущественных отношений, градостроительной деятельности. Ведь сегодня территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти создают все новые и новые преграды для бизнеса и граждан в указанных сферах. А кое-где фактически блокируют деятельность городской власти – так, как это происходит в случае Регистрационной службы Главного управления юстиции в городе Киеве. Ее деятельность не упрощает, а наоборот – усложняет процедуры первичной государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе и на земельные участки, и выдачи выписок из Государственного земельного кадастра. Именно Регистрационная служба сегодня препятствует реализации большинства инвестиционных проектов», – отметил Александр Попов.

Решением совместного заседания Коллегии и Комитета экономических реформ власть выразила недоверие начальнику Регистрационной службы Главного управления юстиции в г. Киеве Ярославу Андриенко. Горгосадминистрацией будет подготовлено представление в Государственную регистрационную службу Украины об освобождении господина Андриенко с занимаемой должности.

По итогам заседания Александр Попов также поручил подготовить изменения в Законы Украины «О Государственном земельном кадастре» и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», предоставив право ведения Государственного земельного кадастра в столице Киевгорадминистрации. В Кабмин будет также направлен проект изменений нормативных актов, касающихся выполнения подготовительных и строительных работ. Согласно изменениям, декларации о начале выполнения подготовительных работ будут приниматься исключительно в разрешительных центрах. Наконец, будут предложены изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядка предоставления извлечений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в части урегулирования процедуры оформления права собственности на объекты коммунальной собственности и определение перечня документов, предоставляемых для оформления права коммунальной собственности с оформлением соответствующего свидетельства.

«Город не может быть отстранен от решения таких важных вопросов, как планирование и согласование застройки, проектов землеустройства, ведения градостроительного кадастра. Фактически столичные власти на законодательном уровне потеряли рычаги управления и влияния на градостроительные процессы. И мы будем требовать вернуть нам эти полномочия. То же касается и порядка регистрации прав на земельные участки и коммунальное имущество. Эту проблему необходимо решать как можно быстрее, иначе невозможным станет выполнение задач Программы экономических реформ Президента Украины, в частности по дерегуляции и развитию предпринимательства, а также упрощения разрешительных процедур, улучшения бизнес-климата и ускорения экономического роста», – заявил Александр Попов.

Напомним, что Президент Украины Виктор Янукович в программе «Украина для людей» отметил поддержку и защиту малого и среднего бизнеса в качестве приоритетных задач своей деятельности. Разработанные в рамках реализации программы главы государства городская программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства и Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в г. Киеве на период до 2015 года предусматривают усовершенствование процедур открытия бизнеса и оптимизацию разрешительной системы.