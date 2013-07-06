Сегодня в Киеве откроется десятый этнофестиваль «Країна Мрій»

Организаторы отмечают, что это будет «праздник живой этнической музыки, живых преданий кобзарства, самобытных мастеров, которые вдохновляют и наполняют своей волшебной жизнеутверждающей энергией». Также они надеются, что «на фестивальных сценах снова будет господствовать яркое многообразие этнической музыки».

Кроме музыки, на фестивале обещают Аллею мастеров, Детскую поляну, Мастерскую народных танцев, подиум под открытым небом «Этно-Fashion», Казацкие Развлечения, Литературную сцену, книжную ярмарку, многочисленные встречи с новыми и старыми друзьями и «множество неизгладимых впечатлений и воспоминаний».

На Десятом юбилейном фестивале, по инициативе основателя «Країни Мрій» Олега Скрипки, будет положено начало новой фестивальной традиции, которая будет носить название «В радісному і розумному тілі здоров’я».